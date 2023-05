Appartamento distrutto dalle fiamme, scatta la gara di solidarietà per l'attore di Suburra

Un incendio devastante, un appartamento distrutto, in via della Maddalena al civico 26. Dentro ci abitavano Aleph Viola, l'attore laziale diplomato allo stabile di Genova conosciuto dal pubblico per la serie Suburra, e la compagna Deniz Özdo?an di origini turche e interprete teatrale.

Per la coppia di attori si è mossa la macchina della solidarietà organizzata dall'amico e collega Paolo Li Volsi. In poco tempo sono stati raccolti vestiti e beni di prima necessità ma è stato creato anche un gruppo su WhatsApp per condividere l'iban su cui fare le donazioni. Nel messaggio di invito Li Volsi spiega l'intento: "Amiche e amici, ho creato questo gruppo per chiedervi aiuto. Ieri pomeriggio è andata a fuoco casa di Aleph e Deniz. Stanno tutti bene, nessuno era in casa, ma tutto ciò che avevano è andato distrutto. Molti di voi hanno già manifestato tempestivamente il loro sostegno con grande e commovente amore...Ci stiamo organizzando per offrire anche un supporto economico".

Anche l'Ama Associazione Abitanti Maddalena ha voluto promuovere l'iniziativa condividendo le coordinate per donare: Iban IT29U3608105138208342908355, Intestataria Deniz Ozdogan. Causale: donazione. L’appartamento distrutto è di proprietà di un altro attore, Marcello Cesena, noto per il suo personaggio di Jean Claude di "Sensualità a corte" a Mai dire gol.

Intanto la procura ha aperto un’inchiesta per incendio colposo. L'appartamento situato all'ultimo piano è stato sequestrato e secondo i vigili del fuoco il rogo sarebbe partito da lì ma si esclude l’ipotesi dolosa nonostante le cause debbano essere ancora chiarite.