Maddalena, in 10 nel locale e senza mascherina: scatta la chiusura, sanzionati cliente e titolare

Si erano ritrovati all’interno di una gastronomia per mangiare e brinare, tutti senza mascherina e tutti vicini, in barba alle misure anti contagio da coronavirus. E così, per la proprietaria del locale (chiuso) e per i clienti sono scattate le sanzioni.

È successo l’antivigilia di Natale in via della Maddalena, nel cuore del centro storico. I carabinieri della stazione locale stavano pattugliando i vicoli proprio per prevenire episodi di questo genere, e hanno notato del movimento dentro una gastronomia che già in passato era stata chiusa per la violazione delle norme anti contagio.

I militari sono dunque entrati, e hanno trovato 9 clienti e la titolare senza mascherina. Due clienti erano già stati sanzionati per mancato uso della mascherina, e per loro è scattata la doppia sanzione da 800 euro, mentre per gli altri la multa è stata di 400. Il locale è stato chiuso per 5 giorni.