Sorpreso a fumare crack in auto, poi spunta un coltello

I carabinieri della stazione della Maddalena, durante i consueti controlli per il contrasto dei reati nel centro storico, hanno denunciato due persone. Un 36enne algerino perché presente in Italia in maniera irregolare e un italiano di 45 anni per spaccio di droga.

Il secondo, gravato da alcuni precedenti, è stato sorpreso dai militari mentre consumava crack all'interno della propria auto. È così scattata una perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di dosi di cocaina e di un coltello. Oltre alla denuncia è scattato anche il ritiro della patente.

Durante i controlli anti-droga svolti nelle ultime ore i carabinieri hanno anche arrestato un 40enne sorpreso con trenta grammi di cocaina e duemila euro in contanti.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp