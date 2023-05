Paura alla Maddalena: in fiamme un appartamento all'ultimo piano

Via della Maddalena chiusa al transito per un incendio divampato all'ultimo piano del civico 26.

I vigili del fuoco sono al lavoro dalle 16 per domare il rogo, sul posto anche i carabinieri.

Secondo le prime informazioni l'appartamento sarebbe vuoto e nessuna persona sarebbe rimasta ferita o intossicata. Nel palazzo si stanno svolgendo lavori in facciata ma, al momento, è anche escluso che le fiamme siano partite dai ponteggi. Dall'impalcato stanno cadendo pezzi di calcinacci. Per questo motivo per cui è stato impedito il passaggio lungo la via sia ai pedoni sia ai mezzi.

ll fumo ha invaso il centro storico ed è stato avvertito anche durante il Consiglio Comunale che è in corso in Sala Rossa in via Garibaldi.

Notizia in aggiornamento.