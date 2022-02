Rapina una donna e tenta di lanciare un blocco di cemento contro la polizia locale

Prima ha scippato una donna, poi ha provato a lanciare un blocco di cemento contro i vigili urbani.

La rapina è avvenuta ieri mattina, giovedì 17 febbraio, in via della Maddalena quando intorno a mezzogiorno gli operatori del nucleo centro storico-unità territoriale sono intervenuti per la vittima dello scippo.

L'uomo mentre aspettava l'auto della polizia che l'avrebbe portato negli uffici di piazza Ortiz ha cercato di scappare dicendo di non voler tornare in carcere. Gli agenti hanno cercato di calmarlo, affiancandolo per impedirne la fuga, ma l’uomo era disposto a tutto.

A un certo punto, notando dei blocchi di cemento in un cantiere edile di vico Salvaghi, si è chinato per raccoglierne uno e scaraventarlo contro vigili. Uno degli operatori lo fortunatamente fermato in tempo.

L'uomo è stato messo in manette e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e furto con strappo.