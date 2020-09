Serve da bere a un cliente ubriaco, barista rischia la chiusura

Nel corso della mattinata di lunedì 21 settembre 2020, durante un normale servizio per il controllo del territorio, la pattuglia della stazione carabinieri della Maddalena ha sorpreso all'interno di un negozio in via Maddalena l'esercente, un genovese di 56 anni, mentre somministrava delle bevande alcoliche a un 49enne colombiano, gravato da pregiudizi di polizia, in evidente stato di ebbrezza alcolica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il barista è stato denunciato per somministrazione di bevande alcoliche a persona in manifesta ubriachezza. I militari hanno chiesto all'autorità giudiziaria competente la chiusura dell'esercizio commerciale.