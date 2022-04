Ponte Morandi, le macerie restano sotto sequestro

Le macerie del ponte Morandi restano sotto sequestro. Lo ha deciso la giudice che ha firmato l'ordinanza al termine dell'udienza preliminare che ha visto il patteggiamento di Autostrade e Spea e il rinvio a processo gli altri 59 imputati compreso l'ad Castellucci.

Resta la memoria fisica e il destino di 240 metri di viadotto, stralli, impalcati e macerie, passati al setaccio da due incidenti probatori e dalle perizie. Per la Procura il materiale potrà essere spostato ma in ballo c'è anche il Comune di Genova che gestisce l'area e che realizzerà il memoriale in ricordo delle 43 vittime del Morandi.

Le macerie potrebbero essere posizionate in alcuni capannoni vicino al nuovo viadotto come indicato dai legali di palazzo Tursi ma la vicenda resta aperta.