Gatto cade dalla finestra, si cerca proprietario

Un gatto è caduto dalla finestra di un palazzo nel centro storico. Recuperato dalla Croce Gialla soccorso animali è stato ricoverato in una clinica della Foce.

Il micio è precipitato, probabilmente da un secondo piano, in vico del Duca all'angolo con i Macelli di Soziglia. Rimasto fermo al suolo è partito l'allarme da parte di due ragazzi di passaggio.

Fortunatamente è ferito al muso ma non in pericolo di vita. Si cercano i proprietari che in caso di riconoscimento possono contattare la pubblica assistenza o il canile municipale Monte Contessa per il recupero dell'animale.