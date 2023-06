Cogoleto, inaugurato l'ecocompattatore: come funziona la macchina "mangia plastica"

Cogoleto accoglie sul suo territorio l’ecocompattatore PlasTiPremia in piazza della Vecchia Lira, che si trasforma in un’area green grazie anche alla presenza della Casetta dell’Acqua.

Cosa si può conferire, come funziona, orari

Le bottiglie conferibili sono quelle in Pet (acronimo di polietilentereftalato) alimentare come quelle per l’acqua, latte, bibite, olio, e così via.

Coloro che utilizzeranno l’ecocompattatore otterranno un punto per ogni bottiglia Pet conferita e accumulando punti i cittadini usufruiranno di buoni e sconti nel circuito in oltre 200 attività convenzionate nel capoluogo ligure e nei comuni coinvolti; a questo si aggiungono premi gratuiti messi a disposizione dagli ideatori del progetto e da alcuni partner. Con lo sviluppo delle macchine installate, cresce di pari passo il numero delle attività commerciali che possono aderire al progetto gratuitamente e bisogna anche sottolineare che accumulando i punti si possono ottenere sconti fino a 10 euro sulla spesa nei negozi e supermercati aderenti.

Ogni macchina è dotata di uno schermo sul quale compaiono le promozioni dei partner convenzionati, divisi per categoria merceologica (supermercati, ristoranti, farmacie/parafarmacie, abbigliamento, ecc).

La macchina sarà attiva dal lunedì al sabato e si consiglia di scaricare da Apple Store e Google Play la app Plastipremia, per avere sempre sotto controllo i punti accumulati e l’aggiornamento delle attività convenzionate.

Il sindaco: "Necessario rendere cittadini e turisti sempre più consapevoli"

All’evento inaugurale hanno partecipato il sindaco Paolo Bruzzone, l’assessore all’ambiente Alberto Corradi, Gabriele Reggiardo, Consigliere delegato ai rifiuti e transizione ecologica per Città Metropolitana di Genova e Giovanna Damonte, membro del consiglio di amministrazione Amiu Genova.

Dopo Arenzano anche a Cogoleto - dove Amiu Genova svolge i suoi servizi ambientali – introduce la raccolta di bottiglie diverse dimensioni e formati attraverso l’utilizzo della macchina “mangia plastica” che permette di accumulare punti per ottenere coupons e sconti nelle attività commerciali convenzionate.

"Siamo felici sia operativa sul nostro territorio questa iniziativa volta a migliorare non solo la quantità ma, soprattutto la qualità del materiale raccolto. È necessario che cittadini e turisti siano sempre più consapevoli che un paese ordinato e pulito è il risultato, in primo luogo, del senso civico e del coinvolgimento di ciascuno di noi nel raggiungimento degli obiettivi. - dichiara Paolo Bruzzone, primo cittadino cogoletese - Benvengano nuovi strumenti a disposizione per costruire insieme un sistema che sia in grado di soddisfare le esigenze degli utenti e mantenere percentuali di raccolta differenziata stabilmente sopra il 70%".

Sottolinea Alberto Corradi, assessore all’ambiente della cittadina rivierasca: «Mi piace sottolineare inoltre che una bottiglia Pet riciclato consuma fino al 75% di energia in meno in produzione rispetto a una normale bottiglia di plastica, con riduzione delle emissioni di CO2. Un altro aspetto di sostenibilità da non dimenticare è che con questo materiale da imballaggio in Pet riciclato meno bottiglie di plastica finiscono nella spazzatura».

Oltre alle 18 macchine già installate a Genova, città italiana con il più altro numero di macchinari installati, anche Campomorone, Ronco Scrivia, Isola del Cantone, Rossiglione, Davagna, Savignone, Arenzano e appunto Cogoleto hanno una macchina ‘mangia plastica’. E nelle prossime settimane saranno installate anche a Torriglia, Busalla e Crocefieschi: una squadra di ben 11 ecocompattatori.

Aggiunge Gabriele Reggiardo, consigliere delegato sui temi ambientali della Città Metropolitana genovese: «In questi mesi ho inaugurato moltissime Plastipremia e sono soddisfatto dei risultati che, grazie a queste macchine, Amiu ha potuto raggiungere nell’ambito della raccolta plastica nel genovesato, evitando che quintali di bottiglie e contenitori finissero in discarica, nell'ambiente circostante o come nel caso di Cogoleto anche in mare, con le conseguenze che tutti conosciamo. L'implementazione di un meccanismo premiale per il riciclo delle bottiglie e dei contenitori di plastica offre poi un incentivo tangibile per incoraggiare le persone a partecipare attivamente alla raccolta, e per questo voglio anche ringraziare gli operatori economici del territorio metropolitano che hanno contribuito a offrire sconti o altri vantaggi. La Città Metropolitana di Genova vuole continuare in questa direzione, oggi è presente anche il mio collega consigliere Metropolitano Giacomo Robello che ha visto i primi positivi risultati di Plastipremia già dopo pochi giorni dalla installazione della macchina nel comune di Arenzano dove è consigliere, ed è testimone delle intenzioni dell’Ente che rappresentiamo, ma nel contempo non vogliamo dimenticarci di ringraziare anche i nostri abitanti che stanno dimostrando una forte coscienza ecologica e ci stanno aiutando a raggiungere gli obbiettivi prefissati".

Anche in questa occasione per questo piano di sviluppo nell’installazione degli Ecocompattatori, Amiu ha ottenuto anche un finanziamento della Città Metropolitana di Genova, affiancata ad co-finanziamento regionale e la stretta collaborazione con il Consorzio di filiera degli imballaggi in plastica, Corepla.

Spiega Giovanna Damonte, consigliera di amministrazione Amiu Genova: "Un elemento interessante di questo tipo di riciclo è che grazie al PET di Plastipremia, vengono prodotte altre bottiglie secondo il principio “bottiglia a bottiglia”. Un vero ciclo virtuoso e circolare, che non finisce perché anche queste bottiglie possono a sua volta essere riciclate".