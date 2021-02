Manifestazione in difesa dei macachi a De Ferrari

Domenica 7 febbraio 2021 dalle ore 11 alle 13 in piazza de Ferrari lato entrata Palazzo Ducale si è tenuto un sit-in in difesa dei macachi sottoposti a vivisezione o a metodiche di sperimentazione eticamente inaccettabili e scientificamente anacronistiche, spiegano gli organizzatori.

La manifestazione si è svolta in contemporanea con le altre presenti in tutta Italia in questo fine settimana: Roma, Torino, Milano e altre.

Il sit-in era autorizzato e i partecipanti sono intervenuti tutti con mascherine e mantenendo il distanziamento sociale.