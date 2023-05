Lutto nazionale per le vittime alluvione Emilia Romagna: bandiere a mezz'asta anche in Liguria

Anche la Regione Liguria mostra solidarietà verso la popolazione colpita dall'alluvione in Emilia Romagna, issando le bandiere a mezz'asta sul palazzo di piazza De Ferrari.

Il gesto è stato compiuto oggi, mercoledì 24 maggio, in risposta alla proclamazione di una giornata di lutto nazionale per le vittime dell'alluvione da parte del Consiglio dei Ministri.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha commentato l'azione definendola "un segno di solidarietà e partecipazione al dolore che ha colpito la popolazione romagnola nei giorni precedenti".

"Noi liguri - continua Toti - purtroppo sappiamo bene cosa significhi far fronte a eventi drammatici di questo tipo. La nostra regione si è attivata fin da subito per portare un aiuto concreto sul posto e rimane a disposizione per supportare in tutti i modi possibili l’Emilia Romagna in questo momento così difficile".