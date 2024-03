Lupo a pochi metri dalle case in pieno giorno

Un lupo è stato avvistato e fotografo in strada ad Apparizione. La vicinanza alle case è tangibile, guardando la foto. Un'immagine decisamente insolita in quanto i lupi tendono a non avvicinarsi troppo agli abitati o ai luoghi dove possa essere presente l'odore dell'uomo.

La foto è stata scattata intorno alle 7 di venerdì 8 marzo 2024 in piazza don Attilio Canepa nei pressi del cimitero di Apparizione e non sembra lasciare spazio a dubbi sull'eventualità che si tratti di un lupo e non un cane lupo cecoslovacco, razza canina molto simile al lupo, ma che da questo si differenzia per alcuni aspetti, quali la coda.

La foto è stata postata sul gruppo Facebook 'Sei di Apparizione se' e in pochi minuti ha suscitato diverse reazioni e commenti. Non siamo esperti, ma dalle dimensioni non troppo abbondanti ci permettiamo di azzardare che potrebbe trattarsi di una femmina o di un cucciolo.