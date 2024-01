La Lupa investita sull'Aurelia non ce l'ha fatta

Non ce l'ha fatto la lupa investita la scorsa settimana ad Arenzano, sulla via Aurelia a pochi passi dal mare. Era stata chiamata Ursula, soccorsa e affidata al Cras di Savona, le cure non sono però bastate per evitare il decesso, letali i traumi riportati nell'impatto.

La sezione di Savona dell'Enpa, ente nazionale per la protezione degli animali, spiega: "Abbiamo effettuato tutti gli esami necessari e purtroppo, oltre ai gravi traumi cranico e toracico, questi hanno evidenziato la frattura di due vertebre con compromissione del canale midollare, non operabili. Abbiamo contattato più cliniche ma sono stati tutti concordi con il tragico responso. Anche se è difficile da accettare siamo consapevoli che pur con tutto l impegno che ci mettiamo non è possibile salvarli tutti".

L'incidente risale alla notte tra sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024, nella zona del campo sportivo Gambino di Arenzano. La Croce Gialla aveva soccorso quello che inizialmente sembrava un cane, ma che si è poi rivelata una femmina di lupo.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp