Esplode bombola di gas: intervento provvidenziale dei pompieri

Nel pomeriggio di sabato 4 marzo 2023 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Lungotorrente Secca, in Valpolcevera, per l'incendio di una baracca nel bosco.

Poco prima dell'arrivo sul posto una bombola di gas è esplosa e altre sono state poi messe in sicurezza dai pompieri, evitando il peggio.

Il pronto intervento ha infatti permesso che le fiamme non si estendessero alla limitrofa vegetazione ma la baracca è andata completamente distrutta.