Lungomare Canepa, entro fine febbraio commissione consiliare con Bucci

La seduta del consiglio comunale di martedì 31 gennaio 2023 si è aperta alle 15 dopo la trattazione degli articoli 54, con 39 presenti. È iniziata poi la discussione su tre ordini del giorno fuori sacco concordati da tutti i gruppi consiliari.

Il primo ordine del giorno fuori sacco aveva come oggetto 'Fondi copertura lungomare Canepa'. "Dal momento che la Civica Amministrazione, all'interno di un'assemblea pubblica avvenuta nel corso dell'estate 2022, ha presentato un progetto avente la finalità di costruire una copertura di lungomare Canepa - si legge nell'atto - e visto che da più fonti si apprende che l'iniziale importo previsto per la copertura di lungomare Canepa non coincide con lo stesso importo che la civica amministrazione a oggi vorrebbe utilizzare, s'impegna il sindaco e la giunta a partecipare alla suddetta seduta di commissione consiliare di cui si richiede la convocazione entro la fine del mese di febbraio 2023".

Con la totalità dei voti l'ordine del giorno è stato approvato.