Tragedia nella notte: muore 40enne investito da un mezzo pesante

Ancora una tragedia sulle strade genovesi. Questa notte, a cavallo della mezzanotte, un uomo di 40 anni, Nunez Palacios Hemerson Felipe nato in Perù, è morto investito da un mezzo pesante dell'Amiu.

Inutili i tentativi del personale del 118 arrivato sul posto con l'automedica e un'ambulanza della San Fruttuoso di rianimarlo, per il pedone non c'è stato nulla da fare.

La strada è rimasta chiusa nel tratto compreso tra ponte Guglielmetti e la rotonda Ponte Carrega per i rilievi della sezione infortunistica della polizia locale, e poi riaperta. Il conducente del mezzo Amiu, un uomo di 38 anni, è risultato negativo all'alcol test. Il camion non è stato sequestrato. Tra le ipotesi al vaglio dagli agenti guidati dal commissario Stefano Biggio, c'è anche quella di un gesto volontario da parte del pedone ma la dinamica è ancora da ricostruire.

Si tratta della terza vittima della strada in pochi giorni: venerdì era morto Giovanni Balbi, 73 anni. L'uomo era stato investito lunedì da un pensionato di 78 anni mentre attraversava sulle strisce pedonali in corso Podestà, a Carignano. Il 10 maggio l'incidente mortale in via Cornigliano. Maria Mercedes Moran Huayamave, 50 anni, è stata travolta da un tir mentre attraversava sulle strisce insieme al marito.