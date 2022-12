Tiler regala le sue piastrelle: la lunga coda fa il giro di piazza De Ferrari

Una lunghissima coda si è formata ieri, nel giorno della Vigilia di Natale, in piazza De Ferrari dove il famoso artista di strada Tiler ha distribuito gratuitamente le sue piastrelle decorate ai genovesi.

"Ho letto in giro per i social che se regali i genovesi si buttano in fila. Non credo sia così semplice. Ieri c’erano tantissime persone in coda per il regalo promesso, non erano li solo per la piastrella ma per provare un’emozione" scrive Tiler - artista che rimane da sempre anonimo mostrandosi mascherato - sui social.

"La stessa emozione l’ho provata io - continua Tiler - vedendo i vostri sorrisi mentre andavate via con il pacchetto, così come ho provato la vostra delusione per non esserci riusciti. Verranno altre occasioni per stare tutti insieme e sorridere! Grazie a tutti quelli che mi hanno scritto e mandato fotografie, a tutti quelli che sono stati in coda per ore perché credono nel mio lavoro e a tutti quelli che non ci sono potuti essere. Appena sarà pronto vi mostrerò il video della giornata! Buon Natale a tutti voi e non mangiate troppo!".