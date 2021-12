Spaccia nei pressi del luna park, giovanissimo 'pizzicato' dal cane Nanuk

In seguito a diverse segnalazioni, gli agenti della polizia locale del reparto sicurezza urbana sono intervenuti per un controllo all'interno del luna park di piazzale Kennedy. Diverse persone avevano segnalato la presenza di persone che, approfittando della grande affluenza di pubblico in zona, portavano avanti attività di spaccio.

Gli agenti hanno fermato un giovane di nazionalità peruviana e con permesso di soggiorno illimitato che si intratteneva con altri due ragazzi sul pontile adiacente alla piazza. Gli agenti hanno chiesto al quindicenne se avesse sostanze stupefacenti con sé, ma lui ha negato. Di diverso avviso è stato, però, Nanuk, uno dei cani antidroga della Polizia locale, che ha fiutato e segnalato al suo conduttore la presenza di sostanze psicotrope addosso al minorenne.

Gli agenti hanno chiesto di nuovo al giovane se avesse droga con sé e, questa volta, il ragazzo ha consegnato un pacchettino che conteneva 22,43 grammi di sostanza derivata dalla cannabis. Il minore aveva con sé anche banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell'attività illecita. La perquisizione domiciliare ha dato, invece, esito negativo. Il ragazzo è stato denunciato per spaccio e affidato ai genitori.