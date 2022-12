Winter Park, inaugurazione con buoni sconto: tutti in coda alla Foce

Tutti in coda per l'inaugurazione del Winter Park di piazzale Kennedy nel primo pomeriggio di mercoledì 7 dicembre 2022. Mamme con bambini e soprattutto tanti giovani e giovanissimi hanno cominciato ad affollare l'ingresso del luna park della Foce, per aggiudicarsi il blocchetto di buoni sconto del valore di 100 euro, che viene dato in omaggio alle prime mille persone che entreranno a partire dalle ore 15.

Prima delle ore 13 sono cominciate ad arrivare le prime persone, verso le ore 13:30 la coda cominciava a occupare corso Marconi, destinata ad aumentare con il passare dei minuti. Dopo il rinvio causa maltempo nel fine settimana (ma solo della festa e della cerimonia, le giostre sono già aperte da sabato 3 dicembre) è quindi tutto pronto per l'inaugurazione ufficiale, con taglio del nastro, fuochi d'artificio, truccabimbi, trampolieri e, come detto, i tanto ambiti buoni sconto. Alle ore 22.30, infine, toccherà allo spettacolo pirotecnico di Setti Fireworks.

Il Winter Park rimarrà aperto in piazzale Kennedy alla Foce fino a domenica 8 gennaio 2023, dalle ore 15 a mezzanotte nei giorni feriali e dalle 10.30 a mezzanotte nei giorni festivi.