Maltempo, rinviata l'inaugurazione del Winter Park in piazzale Kennedy

Causa maltempo è stata ufficialmente rimandata a mercoledì 7 dicembre l'inaugurazione del Winter Park di piazzale Kennedy alla Foce con taglio del nastro, fuochi d'artificio, truccabimbi, trampolieri e, solo per i primi mille visitatori, il blocchetto di buoni sconto da 100 euro. Le attrazioni del luna park mobile più grande d'Europa sono comunque già aperte da oggi, sabato 3 dicembre 2022.

Il luna park simbolo dello spettacolo viaggiante europeo e colonna portante delle festività natalizie genovesi rimarrà in città per 37 giorni con le sue 130 attrazioni. Mercoledì 7 dicembre 2022 alle ore 15 il taglio del nastro in presenza delle autorità che inaugura ufficialmente il luna park mobile più grande d’Europa. In seguito, trampolieri, truccabimbi e clown offriranno un primo assaggio dell’atmosfera natalizia tipica del Winter Park, tanto amata e attesa da turisti e genovesi di ogni età. Inoltre, le prime mille persone a entrare ricevono in regalo un blocchetto di sconti del valore di 100 euro. Poi, alle 22.30, toccherà allo spettacolo pirotecnico di Setti Fireworks. Come ogni anno sono previste diverse attività collaterali, il cui calendario sarà svelato nei prossimi giorni.

Il Winter Park è aperto in piazzale Kennedy da sabato 3 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023, dalle ore 15 alle 00.00 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 00.00 nei giorni festivi.