Il ritorno del luna park a ponte Parodi: le date estive

Torna a Genova il luna park estivo e, come in occasione dell'ultima edizione invernale, sarà nuovamente allestito a ponte Parodi. Sull'albo pretorio del Comune di Genova è disponibile l'avviso pubblico per l'assegnazione degli ultimi spazi ancora disponibili dopo che l'amministrazione ha individuato gli operatori aventi diritto e quelli effettivamente disponibili.

I mitici 'baracconi' saranno presenti nell'area di ponte Parodi dal 6 luglio al 18 agosto 2024 e si tratta di un ritorno dopo alcuni anni di assenza durante l'estate: "Da tempo il Luna Park estivo non viene svolto a Genova - si legge nel documento - e l’amministrazione comunale, d’accordo con le associazioni rappresentative dello spettacolo viaggiante, intende sostenere e promuovere questo parco divertimenti".

Lo scorso inverno il luna park invernale aveva chiuso i battenti il 21 gennaio registrando un totale di 280mila presenze nei 34 giorni in cui era stato aperto a partire dalla metà di dicembre. I gestori avevano mostrato apprezzamento per la nuova location, scelta in alternativa a quella storica di piazzale Kennedy per i noti lavori del waterfront, per aver coinvolto sia cittadini che turisti.

