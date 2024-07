Luna park, inaugurazione con giostre gratis e gli orari fino al 18 agosto

Tutto pronto per l'inaugurazione del 'Summer Park' a Ponte Parodi, stasera, mercoledì 10 luglio 2024 alle ore 20, il taglio del nastro alla presenza dello staff del luna park, del vicesindaco Pietro Piciocchi e dell’assessore al Commercio e Tradizioni Paola Bordilli.

Primo giorno con giostre gratis per un'ora

Per l'occasione le attrazioni saranno gratuite per la prima ora, fino alle 21. Il Summer Park Genova rimarrà a Ponte Parodi, a due passi dal Porto Antico, fino a domenica 18 agosto 2024, con un totale di 80 attrazioni, che combinano quelle più amate dell'edizione invernale con nuove attrazioni acquatiche, come l’ottovolante e l’autopista su acqua. Al luna park si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari.

Gli orari del luna park estivo

Il Summer Park di Ponte Parodi (Genova) rimane aperto al pubblico da mercoledì 10 luglio a domenica 18 agosto 2024 nei seguenti orari: nei giorni feriali dalle 20 a mezzanotte e nei giorni festivi dalle 18.30 a mezzanotte.