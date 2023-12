Con il luna park arrivano anche i divieti: stop a bottiglie, botti e spray urticanti

Venerdì 15 dicembre 2023 alle ore 15 è prevista l'inaugurazione del luna park a ponte Parodi, il Comune di Genova ha emanato un'ordinanza che durerà fino a domenica 14 gennaio 2024 che prevede diversi divieti nell'area della Darsena: vietati botti, bottiglie in vetro, lattine di metallo e spray urticante.

Orari e vie coinvolte dai divieti

Il luna park rimarrà aperto, salvo aperture straordinarie, tutti i giorni tra le 15 e le 24 e il Comune stima una presenza contemporanea massima di 5mila persone, per motivi di sicurezza urbana arriva quindi la stretta che coinvolge sia l'area del luna park che quella esterna e quindi le seguenti strade: Ponte Parodi; via Marino Boccanegra, via Rubattino, calata Santa Limbania, calata Darsena; calata Andalò di Negro; calata Ansaldo De Mari, calata Simone Vignoso; belvedere Vittorio Pertusio.

L'ordinanza del Comune: niente botti, bottiglie, lattine e spray

Dalle ore 15, e comunque da inizio attività in caso di apertura straordinaria anticipata, alle ore 24, tutti i giorni, da venerdì 15 dicembre 2023 a domenica 14 gennaio 2024 sono vietate:

La detenzione e l’uso di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente in area pubblica e/o/ aperta al pubblico.

La detenzione e il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in area pubblica o aperta al pubblico. Consentita la sola detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone private del tappo.

La detenzione di dispositivi contenenti spray urticante. Suddetti spray, qualora detenuti, dovranno essere consegnati prima dell’ingresso nell’area interdetta presso i punti di raccolta, appositamente istituiti per la loro custodia, che verranno debitamente segnalati.

L'ordinanza per chi non rispetta i divieti prevede sanzioni tra i 100 e i 500 euro oltre al sequestro di quanto detenuto in maniera impropria.