Peste suina, primo caso a Lumarzo

Tre nuovi casi di peste suina africana sono stati riscontrati nelle ultime ore tra Piemonte e Liguria, con il totale delle carcasse di cinghiale positive rinvenute che sale a 564.

Due i nuovi casi in Liguria: uno a Lumarzo, nella città metropolitana di Genova, che diventa il 78esimo comune coinvolto; uno a Stella, in provincia di Savona, quarto caso da inizio emergenza. Il totale delle positività in Liguria sale a 209.

Una nuova positività in Piemonte, a Cavatore, in provincia di Alessandria, terzo caso in questo comune da quando è iniziata l'emergenza. Il totale dei casi in Piemonte sale a 355.