Incendio in casa, intossicati due anziani disabili e la badante

Paura all'alba a Lumarzo dove, poco prima delle 5, è scoppiato un incendio in una casa. La chiamata di soccorso è arrivata da località Lagomarsino per due anziani disabili e la badante rimasti intrappolati nel rogo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre da Genova più due rinforzi da Chiavari. I pompieri facendosi largo tra le fiamme sono riusciti a tirare fuori per tempo le persone dall'appartamento e le hanno affidate alle cure del 118. Si tratta di due anziani con disabilità trasportate in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova dalle ambulanze della Croce rossa di Cicagna e da quelle di Gattona, seguire dall'automedica Golf3.

Ancora sconosciute le cause dell'incendio: è in corso la bonifica del rogo, soltanto in seguito i vigili del fuoco potranno svolgere il sopralluogo e consegnare la loro relazione.