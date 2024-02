Cade dalle scale nella notte, 17enne in codice rosso

Potrebbe sembrare un incidente banale, ma a volte può avere conseguenze tutt'altro che trascurabili. Stiamo parlando della caduta dalle scale. È così che nella notte una ragazza di 17 anni è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice rosso.

L'allarme è scattato poco dopo le 3.30 di domenica 4 febbraio 2024. Automedica Golf 3 e un'ambulanza della Croce Verde di Lumarzo hanno raggiunto l'abitazione, sita in zona, al cui interno hanno trovato la giovane ferita.

Allertati anche i carabinieri in modo da escludere, come poi è avvenuto, eventuali episodi di violenza domestica. La giovane sarebbe dunque caduta da sola, riportando un trauma cranico importante. In queste ore viene sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.