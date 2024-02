Caduta dalle scale dopo una festa in casa, resta in prognosi riservata

Restano stabili nella loro gravità le condizioni di salute della ragazza di 17 anni, rimasta vittima di incidente sulle scale nella propria abitazione a Lumarzo nella notte tra sabato e domenica scorsi. Sottoposta a consulenza neurochirurgica, allo stato attuale la ragazza non necessita di intervento chirurgico.

Intubata, si trova sempre ricoverata presso la Neurorianimazione al terzo piano del monoblocco in prognosi riservata. La ragazza è arrivata nelle prime ore di domenica al San Martino in codice rosso. Erano stati allertati anche i carabinieri, che avevano avviato indagini.

Secondo quanto emerso, sabato sera la giovane avrebbe invitato alcuni amici a casa per una festa. Poco dopo le 3.30 la caduta, che le ha causato un trauma cranico importante. Dell'accaduto è stato informato anche il tribunale per i minorenni, che intende fare luce su quanto accaduto durante quella festa in casa.