Trovato morto l'anziano scomparso a Sant'Eusebio

Tragico epilogo per le ricerche dell'anziano scomparso da domenica nei boschi di Sant'Eusebio. L'uomo, Luigi Ottonello, è stato trovato morto in fondo a un dirupo. Poco prima delle 5 di mercoledì 26 ottobre la figlia ha dato la triste notizia, poi confermata dai carabinieri, attraverso i social.

"Aggiorno le notizie di papà. Trovato, ma non ho belle notizie. Ringrazio tutti coloro che hanno avuto il piacere di condividere la ricerca di Ottonello Luigi 'Enci', siete stati tantissimi. Parenti, amici, conoscenti e altri tutti, vi abbraccio, e preghiamo per il mio papà. Ciao Pà. Ti mancava la tua vita, i tuoi boschi, e così hai voluto andartene. Mi mancherai da impazzire. Mi mancherà tutto di noi. Riposa in pace papà mio", si legge nel post.

Dopo aver individuato il corpo, questa mattina i vigili del fuoco si sono occupati di recuperarlo.