È morto Luigi Cola, storico ex sindaco di Cogoleto e consigliere regionale

È mancato a 85 anni Luigi Cola, storico ex sindaco di Cogoleto ed ex consigliere regionale. Nato a Genova il 24 novembre 1939, è stato sindaco del comune rivierasco per due mandati, dal 1993 al 2001, segnando l'epoca della transizione tra la fine dell'era industriale e quella del turismo. Poi l'elezione in Regione: in via Fieschi passò altri dieci anni come consigliere, vicepresidente della commissione Sicurezza dei cittadini e carceri e presidente della commissione Cultura, Formazione e Lavoro. È stato anche consigliere provinciale di Genova.

Una vita divisa tra la politica sempre nelle file del centrosinistra e lo sport, in particolare il suo grande e primo amore, la pallanuoto, vissuto sia come giocatore ad alti livelli sia come allenatore.

La passione per la politica però non l’ha mai abbandonato: partecipò alle primarie del 2011 per ricandidarsi a sindaco di Cogoleto per il centrosinistra, ma venne battuto da Anita Venturi. Infine, si candidò come sindaco ad Arenzano alla guida della lista “Arenzano è” nel 2012 e divenne consigliere comunale di minoranza (termine che amava usare più che "opposizione").

Un pezzo di storia di Cogoleto che se ne va: "Una figura che ha segnato un'epoca - è il commento del sindaco di Cogoleto Paolo Bruzzone - quella tra la fine dell’era industriale e la transizione verso il turismo, ben rappresentata dall'opera che più di tutte è associata al suo nome, ovvero la passeggiata a mare". "Penso con molta sofferenza che oggi un grande pezzo di storia cogoletese se ne sia andato - è il commento dell'ex sindaco Mauro Cavelli -. Mancherà a tutti".

"Un politico vero e vecchio stile, nel senso positivo del termine - lo ricordano i colleghi consiglieri di Arenzano Paolo Cenedesi e Giacomo Robello -. È stato indiscutibilmente il sindaco che, al di là delle differenze politiche, ha cambiato il volto di Cogoleto e nei 5 anni in consiglio comunale ad Arenzano un lucido e lungimirante compagno di minoranza".

Coinvolto nell'inchiesta "spese pazze" della Regione, era stato tra i consiglieri assolti o prosciolti in appello.

Si era battuto, nei mesi scorsi, per l’intitolazione dei giardini della ex Tubi Ghisa di Cogoleto all’ex sindaco Mino Daccomi. Una richiesta partita dall’associazione Arrestra Hasta e a cui si era unito Cola insieme ad altri tre ex primi cittadini, Anita Venturi, Attilio Zanetti e Mauro Cavelli. Una proposta, infine, approvata dall'amministrazione comunale.