Aeroporto di Genova, al via il secondo volo giornaliero Lufthansa: rotta e orari

Ha preso il via lo scorso 31 marzo, con l’introduzione dell’orario estivo, il secondo volo giornaliero di Lufthansa (con nightstop) sulla tratta Genova – Monaco di Baviera. Il volo è operato tutti i giorni da Air Dolomiti con aeromobili Embraer 190 e 195.

Al momento i viaggiatori in partenza dall’Aeroporto di Genova possono raggiungere, con un solo scalo, oltre 130 destinazioni del network di Lufthansa, tra cui Amburgo, Berlino, Düsseldorf, Hannover, Colonia, Copenaghen, Oslo, Zurigo, Praga, Atene, Stoccolma, Bruxelles, Helsinki, Sofia, Basilea, Chicago, Seul e Pechino.

I voli da Genova a Monaco e verso tutte le destinazioni del network di Lufthansa, sono in vendita nelle agenzie di viaggio e sul sito lufthansa.com e seguiranno il seguente operativo:

Da Genova a Monaco

LH 1895/EN 8299 06.15 – 07.30

LH 6921/EN8295 13.25 – 14.40

Da Monaco a Genova

LH 1894/EN 8298 21.50 – 23.00

LH 6920/EN 8294 11.35 – 12.45

"Investire sull’Italia e sul potenziamento dei collegamenti al servizio dei nostri viaggiatori italiani è una priorità fondamentale della strategia di crescita globale del Gruppo Lufthansa. Siamo felici di poter annunciare l’introduzione di una nuova frequenza per collegare Genova e il nostro hub di Monaco – commenta Gabriella Galantis, Senior Director Sales Southern Europe Lufthansa Group –. I nostri clienti, tedeschi e non solo, sono storicamente innamorati delle bellezze della città di Genova e di tutta la regione ligure".

"Il ritorno del doppio volo giornaliero sulla Genova-Monaco è un’ottima notizia e conferma il rapporto privilegiato che da anni lega il vettore tedesco all’Aeroporto di Genova - commenta Francesco D’Amico, Direttore Generale di Aeroporto di Genova -. Questo collegamento consente di migliorare la connettività del nostro aeroporto, consentendo di sfruttare al massimo il network di Lufthansa dall’hub di Monaco". Augusto Sartori, assessore al Turismo di Regione Liguria: “La crescente collaborazione tra Regione Liguria e aeroporto Cristoforo Colombo sta dando i suoi frutti con il secondo volo giornaliero di Lufthansa tra Genova e Monaco di Baviera. Quello tedesco è da sempre il nostro primo mercato estero di riferimento come confermano i numeri registrati nel 2023”. "Il raddoppio del collegamento Genova-Monaco è un'importante notizia per l'Aeroporto di Genova, che conferma il rapporto privilegiato che storicamente lo lega a Lufthansa - sottolinea l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana - Un'opportunità di crescita economica per imprese e professionisti".