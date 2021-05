Addio a Lucky, pompiere a quattro zampe: in prima linea dopo il crollo della Torre Piloti

Addio a Lucky, il Vigile del fuoco a quattro zampe del Nucleo Cinofilo della Liguria. Aveva 14 anni il golden retriver che faceva parte del Nucleo Cinofili Liguria insieme al suo conduttore (e coordinatore del nucleo), Rocco Tufarelli del Comando di Imperia, che lo ha salutato su Facebook postando una sua bellissima foto e scrivendo: «Ciao Lucky. Buon ultimo viaggio».

Lucky era stato uno dei primi ad arrivare all’Aquila per il terremoto del 2009 e insieme a Rocco iniziarono immediatamente a lavorare, mettendosi al servizio della comunità e dando sempre il meglio di sé.

«Lucky e Rocco erano in prima linea anche nel 2013 durante il Crollo della Torre Piloti al Molo Giano - ricordano i vigili del fuoco in una nota - , non si tirarono certo indietro, facendo tutto il possibile, affrontando diverse ricerche, sempre insieme. Ora rimangono solo il ricordo e le parole di ringraziamento. Grazie Lucky per tutto ciò che hai fatto per la comunità intera»