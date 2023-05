Genoa in lutto: addio a Luciano Paccagnini, storico presidente del Little Club

Lutto a Genova per la morte di Luciano Paccagnini, storico presidente del Little Club Genoa scomparso all'età di 89 anni dopo una lunga malattia.

Il presidente del Grifone Alberto Zangrillo l'ha ricordato con un post e una foro sui social: "Te ne sei andato felice per il tuo Genoa, ciao Pacca". Tanti tifosi e club della città lo ricordano con affetto, nei giorni scorsi aveva anche voluto partecipare all'assemblea dei soci azionisti del Genoa, allo stadio Luigi Ferraris. Ultimo atto di una vita dedicata alla società rossoblù con la gioa per il ritorno in Serie A dopo un solo anno di 'purgatorio'. La redazione di GenovaToday si unisce al cordoglio.