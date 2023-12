Dopo Pegli, Natale senza luci anche a Marassi

Dopo Pegli anche Marassi resta al buio per questo Natale. Niente luminari nelle strade e ormai, a pochi giorni dalle festività, c'è poco da sperare in un'accensione last minute.

A comunicarlo è direttamente il Civ del quartiere sui social: "É con grande dispiacere che vi comunichiamo che le luminarie di Natale per quest’anno non verranno più installate, per cause non imputabili al Civ e ai negozianti del quartiere, che si sono resi disponibili e prodigati fin da subito all’adesione". Contattato dalla redazione il Civ non ha voluto dare spiegazione "per non alimentare le polemiche"; ai residenti si risponde "per questione logistiche": mancanza di organizzazione? Soldi? Non è dato saperlo.

"Siamo dispiaciuti di non poter illuminare il vostro shopping, ma siamo sicuri che continuerete a servirvi dei vostri negozianti sotto casa". Una decisione che per molti commercianti andrà invece a indebolire il commercio natalizio: le luci, oltre a essere gradevoli, ben dispongono psicologicamente i clienti a fermarsi per gli acquisti.

La speranza per il Civ, molto apprezzato dai residenti come dimostrano i commenti al post, è di "riempire Marassi di luci e colori il prossimo anno".