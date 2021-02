Con il telefono in mano nei vicoli, passa un giovane e glielo ruba

Gli agenti del commissariato Centro hanno arrestato un cittadino dell'Ecuador di 21 anni, pluripregiudicato, per il reato di furto aggravato. Il giovane, alle 21.45 di giovedì 4 febbraio 2021 in piazza Luccoli, ha strappato di mano il cellulare a un cittadino, per poi scappare in tutta fretta. La vittima però ha urlato 'al ladro', consentendo agli agenti, che si trovavano nelle vicinanze, di rincorrere e bloccare il 21enne.

Più tardi, verso le ore 22, gli operatori hanno ricevuto la segnalazione della presenza abusiva di alcune persone all'interno di uno stabile. A quel punto gli agenti sono andati presso l'appartamento e, una volta entrati, hanno trovato tre senegalesi di età compresa tra i 35 e i 47 e un mauritano di 36 anni, comodamente sdraiati sui rispettivi letti.

I quattro stranieri, irregolari sul territorio nazionale, sono stati denunciati per invasione di edifici, inoltre il mauritano e un senegalese sono risultati destinatari di un'espulsione da eseguire.