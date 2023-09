Pallanuoto in lutto: addio al campione Luca Giustolisi

Pallanuoto in lutto per la scomparsa di Luca Giustolisi, ex giocatore della Pro Recco, medaglia di bronzo alle Olimpiadi del 1996 e campione d'Europa nel 1995 con il Settebello. È morto all'età di 53 anni ed era da tempo malato.

Nato a Trieste il 13 marzo 1970, Luca Giustolisi ha giocato nella fila di Roma, CN Posillipo e Pro Recco vincendo praticamente tutto. Sposato con la mezzosoprano Anna Caterina Antonacci, lascia il figlio Gillo. In Liguria ha anche allenato il Nervi.

Il cordoglio della Federnuoto in una nota: "Giungano alla famiglia e a tutti i suoi amici le più sentite condoglianze di Paolo Barelli, del vice presidente vicario della Federazione Italiana Nuoto Andrea Pieri, dei vice presidenti Giuseppe Marotta e Teresa Frassinetti, del segretario generale Antonello Panza, del presidente del GUG Roberto Petronilli, del commissario tecnico del Settebello Sandro Campagna, del consiglio e degli uffici federali e dell'intero movimento natatorio".

La Pro Recco ha ricordato Luca Giustolisi sui propri canali social: "Indossò la nostra calottina dal 1999 al 2003, anno in cui vinse da protagonista la coppa dei campioni alla Sciorba dopo lo scudetto conquistato nella stagione precedente. Ai famigliari le più sentite condoglianze da parte di tutto il club in questo momento di grande dolore".