Luca Delfino è arrivato nella Rems di Pra'

Intorno alle ore 7 del mattino di sabato 29 luglio 2023 è arrivato alla Rems Villa Caterina di Pra' Luca Delfino, il "killer delle fidanzate". L'ex barman che nel 2007 uccise la fidanzata Antonella Multari è uscito dal carcere dopo aver scontato la condanna a 16 anni e otto mesi. Nella Rems dovrà passare almeno sei anni e mezzo visto che per il tribunale di sorveglianza è ancora socialmente pericoloso.

Nei giorni scorsi i residenti della zona avevano protestato e organizzato anche un presidio. Da tempo, infatti, chi abita vicino alla struttura è costretto a una convivenza molto difficile con gli ospiti: il caso è scoppiato nuovamente il 20 luglio, con l'evasione di uno dei detenuti (rientrato poi autonomamente) che ha gettato il quartiere nel panico. Nei giorni scorsi il caso era stato affrontato anche in consiglio comunale,

L'arrivo di Delfino, per chi sulle alture di Pra' ci vive, è l'ennesima goccia che rischia di far traboccare un vaso già colmo da tempo: “Quando sono arrivata avevo una bambina di tre anni, mi faceva piacere avere una struttura del genere - aveva raccontato a GenovaToday la residente Alessia Crescentini - perché c'era un po' di controllo da parte della polizia. Adesso i bambini sono due, la più grande ha 9 anni e il più piccolo 3. Con la bambina di 9 anni ho qualche problema perché non posso più mandarla a buttare la spazzatura che magari c'è qualcuno che dice parolacce o bestemmie”.

“Assistiamo a rapporti sessuali tramite le inferriate, a video porno a tutto volume, a litigi tra loro e con il personale e a minacce di morte. Ogni tanto assistiamo a qualche fuga, ci barrichiamo in casa sperando di non trovarceli in giardino, perché è già successo anche questo” ricorda Fabio Frumento, uno dei promotori delle proteste dei residenti, che aggiunge: “Siamo spaventati, pensiamo di fare qualcosa a livello legale, non ne possiamo più, in famiglia vivo un clima brutto di preoccupazione, i ragazzi sono piccoli, ma cominciano a capire quello che succede”.