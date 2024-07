Picchiò Luca Delfino in carcere: condannato a sei anni e otto mesi

Il tribunale di Genova ha condannato a sei anni e otto mesi Fahd Chebbi, marocchino accusato di avere minacciato, picchiato e intimidito insieme a un altro il compagno di cella Luca Delfino, in carcere dopo essere stato condannato a 16 anni per l`omicidio diAntonella Multari, la ex massacrata a Sanremo nel 2007. La vicenda risale al 2018. Chebbi e un altro detenuto avrebbero picchiato, minacciato e intimidito Delfino in carcere.

L'altro compagno di cella era già stato condannato in secondo grado a 6 anni e dieci mesi per lesioni ed estorsione aggravata. Delfino, assistito dall`avvocato Riccardo Lamonaca, aveva denunciato intimidazioni continue: i due compagni lo avrebbero costretto a comprare generi alimentari, vestiti, tabacco. Lo avrebbero anche obbligato a nominare un avvocato contro la sua volontà.

Durante la scorsa udienza, il pubblico ministero Fabrizio Givri aveva chiesto per Chebbi la condanna a otto anni. Prima della richiesta del pm, Chebbi aveva spiegato che lui voleva solo difendere il suo compagno di cella perché "Luca era ossessionato da lui, lo sottometteva e non lo faceva neppure venire a giocare a calcio con noi". Delfino è adesso ricoverato nella Rems (Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza) a Genova Prà perché ritenuto ancora socialmente pericoloso