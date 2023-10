Lotto: terno secco a Genova da oltre 22mila euro

La fortuna bacia nuovamente la Liguria con il gioco del Lotto. Dopo il terno da 31mila euro dello scorso 5 ottobre ecco nuove vincite tra Genova e Varazze, con i numeri estratti giovedì 12 ottobre.

Agipronews spiega che sono state centrate vincite complessive di 47.500 euro. La più alta arriva da Varazze, in provincia di Savona, dove tre ambi e un terno sono valsi a un fortunato giocatore 25 mila euro, a cui si aggiungono i 22.500 vinti a Genova con un terno secco sulla ruota del capoluogo ligure. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 908 milioni in questo 2023.

Lotto estrazione giovedì 12 ottobre 2023: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di giovedì 12 ottobre 2023. I numeri delle dieci ruote più quella Nazionale sono comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli intorno alle ore 20.

Bari 8 87 60 69 82

Cagliari 60 75 8 19 33

Firenze 54 26 17 8 78

Genova 12 13 22 90 29

Milano 37 55 9 50 20

Napoli 39 35 24 8 63

Palermo 68 26 43 76 35

Roma 66 10 60 65 42

Torino 31 36 22 56 57

Venezia 5 55 62 83 40

Nazionale 10 67 27 74 43

