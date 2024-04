Vigili del fuoco: Vincenzo Lotito è il nuovo direttore regionale, un ritorno in Liguria

Si è insediato giovedì 11 aprile 2024, il nuovo direttore regionale dei vigili del fuoco della Liguria. Si tratta dell'ingegner Vincenzo Lotito, classe 1963 originario di Sorrento, che ha preso il posto di Claudio Manzella, andato in pensione lo scorso primo marzo. Per lui si tratta di un ritorno in Liguria perché, nel corso della sua carriera, è già stato comandante di Savona e di Genova.

"Amo questa regione - ha dichiarato -. La conosco per la sua bellezza, ma anche per la sua delicatezza per l'attività svolta dai vigili del fuoco. Lavorerò per il mantenimento degli ottimi rapporti con le istituzioni locali, così come maturati grazie ai miei predecessori, per garantire un servizio sempre più efficace a favore di tutta la popolazione ligure".

