Shipping in lutto: addio a Lorenzo Banchero

Lutto nel mondo dello shipping. All'età di 88 anni è morto Lorenzo Banchero, fondatore nel 1968 dell'agenzia marittima e di brokeraggio Banchero & Costa, con Umberto Costa. Il santo rosario verrà recitato domenica 14 gennaio alle ore 17,30 nella parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù. Il funerale si svolgerà lunedì 15 gennaio alle ore 10 nella stessa chiesa.

Nel 2011 era stato nominato cavaliere del lavoro e sulla sua biografia si legge: "Un percorso professionale iniziato in giovanissima età. Nel 1949, interrompe gli studi e incomincia a lavorare come fattorino presso la Anchor Ltd di Genova. Poi anni di lavoro alla agenzia marittima Orion Srl ufficio noleggi navi. Nel 1961 diventa responsabile dell’ufficio noleggi alla Gastaldi & C., Genova. Nel 1968 fonda assieme a Umberto Costa la Banchero & Costa Snc, avviando, inizialmente con 2 soli dipendenti, un’attività di brokeraggio marittimo per navi carico secco".

E ancora: "Dopo qualche anno la società estende l’attività in altri settori della mediazione, quali la compravendita di navi di seconda mano e nuove costruzioni e poi nel brokeraggio di navi e carichi liquidi. Nel 1972 prende forma l’ufficio studi e ricerche. Nel 1973 inizia l’attività di agenzia marittima. L’ingresso nel brokeraggio assicurativo avviene nel 1975 con la costituzione della Banchero Costa & C. Assicurazioni. Nel 1981 la Banchero Costa Finanziaria SpA diventa la capogruppo. Alla fine degli anni Novanta inizia l’attività della Banchero Costa Finanziaria nel campo dei finanziamenti all’armamento. Nel 1999 Umberto Costa lascia la partnership e Lorenzo Banchero acquisisce la totalità delle azioni. Segue poi l’ingresso nel settore dell’armamento e la costituzione della Mebship SpA nel 2005 con altri soci. Non manca l’attenzione al sociale. Da anni il gruppo dona risorse per la ricerca contro il cancro e la cura di bambini malati".

