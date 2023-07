Folla di alpini al funerale di Lodovico Portesine, reduce della campagna di Russia

Ha "posato lo zaino" a Genova, come si dice tra alpini, Lodovico Portesine, 104 anni, ultimo reduce della campagna italiana di Russia della seconda guerra mondiale. Nella mattinata di mercoledì 19 luglio i funerali, con il feretro che ha lasciato la chiesa di San Pio X, a Sturla, tra due ali di "penne nere" sull'attenti.

Sulle toccanti parole della preghiera dell’alpino, Portesine è stato accompagnato sul sagrato, diretto a Ciglione, nel Comune di Ponzone, dove si è unito ai suoi famigliari. A officiare la cerimonia don Matteo Pescetto, parroco di San Pio X, alla presenza dei parenti, dei militari dell’Associazione nazionale alpini e dell’Unione nazionale italiana reduci di Russia. In prima fila l’assessore comunale Paola Bordilli in rappresentanza della città.

“Papà due o tre giorni fa ha cominciato a stare poco bene – ha ricordato dal pulpito il figlio di Lodovico, Paolo Portesine – Mi ha detto: voglio morire. Io gli ho chiesto: non hai paura? E lui mi ha chiesto: hai presente quante persone ho visto morire?”. Paolo ha assicurato che Lodovico Portesine se ne è andato “senza nessuna paura. Ha deciso di morire, ormai lontano da tanti dei suoi affetti più cari, i suoi amici, i fratelli, tutte le persone con cui ha condiviso episodi della sua vita”. Non la malattia dunque, ma la decisione, cosciente, di congedarsi dalla vita.

E ancora: "Era un uomo di altri tempi, nato in un paesino in cui non c'era nemmeno la corrente elettrica dunque ha vissuto i primi anni con la candela. Adesso siamo arrivati ad Alexa. Per lui è stato un salto immenso. Grazie a tutti gli alpini che per lui sono stati un'iniezione formidabile di voglia di vivere, con progetti e iniziative".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Lodovico, con la semplicità di questi nostri padri, non si è mai gloriato del bene fatto, perché per lui, per loro, era ovvio – ha detto nella sua omelia don Matteo Pescetto – Era una questione viscerale: non puoi non soccorrere il fratello che ha bisogno”.

Dopo i solenni saluti e la benedizione, gli addetti di Asef, azienda del Comune di Genova, hanno accompagnato il feretro a Ciglione, dove è stato tumulato nella cappella di famiglia.