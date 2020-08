Abbonamento Atp: come chiedere il rimborso per mancato utilizzo durante il lockdown

Atp informa che, di concerto con Regione Liguria, le aziende di trasporto pubblico locale stanno elaborando le linee guida per l'ottenimento del rimborso dell'abbonamento in caso di mancato utilizzo durante il lockdown Covid da parte dei pendolari aventi diritto. Sarà possibile richiedere il rimborso - sotto forma di voucher o estensione di validità - degli abbonamenti in vigore nel periodo indicato.

L'abbonato dovrà sempre presentare una domanda corredata da autocertificazione dimostrando di essere stato in possesso del titolo di viaggio e di non averne usufruito. Entro il mese di settembre sarà attivata una procedura informatica sul sito aziendale. Il termine previsto per la richiesta sarà il 31 ottobre 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inoltre, da lunedì prossimo, 24 agosto, fino al 30 agosto saranno riaperte le preiscrizioni online del servizio di trasporto scolastico per l'anno 2020/2021 nei comuni di Casarza Ligure, Sestri Levante, Cogorno, Mezzanego, Borzonasca, Cicagna, Moconesi, Neirone, Torriglia, Lorsica e Bargagli.