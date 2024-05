Blatte nei locali, Cavo: "Servono interventi del Comune". Hamerica's: "Chiusi per nostra volontà"

"Il re è nudo". Così Alessandro Cavo, presidente di Ascom Confcommercio e titolare della pasticceria e liquoreria Cavo Marescotti di via Fossatello, commenta la notizia diffusa nelle scorse ore sulla chiusura del suo locale e di un altro, Hamerica's in via San Lorenzo. Il motivo è la presenza di blatte trovate durante un'ispezione dell'Asl. "La nostra è una lotta senza quartiere, siamo da sempre impegnati a tenere fuori insetti e topi, ma purtroppo il Comune e le aziende deputate a farlo, non si curano di questo aspetto", lo sfogo di Alessandro Cavo a Genova Today.

"L'unica svolta - prosegue - è stata l'apertura degli ecopunti, ma non basta, servono pesanti interventi e politiche di controllo che devono essere portate avanti in maniera sistematica e ripetuta". Cavo, come molti esercenti sostiene che una delle cause per la diffusione di topi e blatte sia anche l'apertura dei cantieri. "A pochi passi da noi c'è quello di Caricamento, poco distante c'è quello della loggia dei Banchi, ormai soprannominata 'Topolinia'. Noi ce la mettiamo tutta, ma serve l'aiuto delle istituzioni".

I titolari di Hamerica's, tramite una nota, fanno sapere che "A Genova ci troviamo costretti a fronteggiare un disagio comune anche ad altri esercenti della zona, per questo motivo svolgiamo regolari interventi di disinfestazione ogni 15 giorni. In seguito ai rilievi delle autorità, in questi giorni abbiamo chiuso il ristorante per nostra volontà per favorire l’esecuzione di tre disinfestazioni straordinarie e lo svolgimento di lavori extra che possano ovviare a un problema che come è noto non è interno ai nostri locali".

La riapertura di entrambi i locali, e di altri chiusi per lo stesso motivo, avverrà nei prossimi giorni, in seguito alla disinfestazione e a un successivo controllo da parte dell'Asl.