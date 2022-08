Ubriachi litigano fra loro, lei cade dalle scale e lui aggredisce i poliziotti intervenuti

La polizia di Stato è intervenuta in via Mignone verso le 9 per arrestare un 21enne per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Allertati per una lite domestica, gli agenti delle volanti si sono recati sul posto: imboccata la porta del palazzo hanno visto una ragazza in evidente stato di ebbrezza cadere dalle scale. Assicuratisi dello stato di buona salute della donna, si sono precipitati al piano superiore per accertarsi dell’accaduto e della natura della lite.

Dopo aver bussato più volte, il 21enne ha finalmente aperto la porta agli agenti. L’uomo si è dimostrato subito poco collaborativo, rifiutando più volte di identificarsi e fornire documenti e le sue generalità. Dopo averlo identificato, gli agenti hanno appurato che si trattava di un pluripregiudicato. A questo punto il ragazzo si è rifiutato di salire sull'auto e ha cercato lo scontro con gli agenti, spintonandoli ripetutamente e causando loro lesioni.

Alla fine i poliziotti sono riusciti a fermarlo ed accompagnarlo in Questura; durante il trasporto il 21enne ha continuato a minacciarli e ha danneggiato il vetro del finestrino posteriore della volante; all’arrivo, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In mattinata la direttissima. La donna ha ricevuto le cure necessarie dalla guardia medica e dal pronto soccorso dell’ospedale Galliera, dove hanno ricevuto soccorso anche gli agenti, rimasti contusi durante la colluttazione.