Lite per questioni di viabilità, spunta un coltello

Momenti di tensione in via Faliero Vezzani a Rivarolo. In seguito a una lite per questioni di viabilità, un cinquantenne genovese ha minacciato con un coltello un 45enne, anch'egli genovese.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno denunciato il 50enne per minaccia aggravata e possesso di armi od oggetti atti a offendere. Il coltello è stato recuperato e sequestrato.

A Voltri un ventenne è stato denunciato perché trovato in possesso di un taser perfettamente funzionante, mentre a Pra' due ventenni sono stati arrestati perché trovati in possesso di droga e armi.