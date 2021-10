Sangue dopo una lite tra titolare e dipendente, interviene la polizia

Polizia intervenuta in via Galata dove era stata segnalata una lite tra due persone nei pressi di un negozio nella parte alta della via. È successo nel pomeriggio di sabato 23 ottobre 2021.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Genova Today si tratterebbe di una lite tra un datore di lavoro e un dipendente. Una lite inizialmente verbale che sarebbe poi sfociata in percosse. Una delle due persone ha cominciato a perdere sangue (come si vede nella foto sul marciapiede) a causa di un piccolo taglio alla fronte, sono stati quindi chiamati i soccorsi ed è intervenuta un'ambulanza. I due litiganti hanno però rifiutato le cure e sono stati medicati sul posto.

Al momento nessuno dei due avrebbe sporto denuncia.