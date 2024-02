Lite tra autista bus e passeggero, tutti e due chiamano la polizia ma solo uno finisce denunciato

Discussione tra autista e passeggero a bordo di una autobus notturno della linea 660. Intorno a mezzanotte, in seguito all'aggressione verbali e ai pugni al divisorio, il conducente ha chiamato la polizia,

Il violento, un cittadino straniero di 42 anni, è stato denunciato per disturbo di servizio pubblico dopo che gli agenti hanno rivisto le registrazioni delle telecamere a bordo dell'autobus.

Tuttavia, anche il 42enne ha chiamato la polizia, affermando che l'autista non lo aveva fatto salire alla fermata di piazza Montano, nonostante avesse richiesto la fermata e avesse tentato di inseguire l'autobus. Quando ha ritrovato lo stesso autobus circa 30 minuti dopo, si è avvicinato all'autista per lamentarsi, ma sostiene di aver ricevuto solo insulti in risposta. Da qui è nata la discussione che ha portato alla denuncia.