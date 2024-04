Prima litiga con la compagna, poi minaccia i carabinieri

Un italiano di 45 anni, con precedenti, è stato arrestato a Genova. I Carabinieri del Nor sono intervenuti in casa per sedare una lite con la convivente. L'uomo, alla vista dei militari, ha cominciato a minacciarli e alla fine è stato bloccato e arrestato.

I carabinieri del comando provinciale di Genova, nelle ultime ore, hanno anche eseguito due ordini di carcerazione nei confronti di un italiano di 21 anni e di un romeno di 49. Il primo, già sottoposto alla messa alla prova ai servizi sociali, dovrà scontare sei mesi di reclusione nel carcere di Torino per la commissione di reati contra la persona e il patrimonio.

Il secondo dovrà scontare una pena di cinque mesi a Marassi per la violazione degli obblighi di assistenza familiare e per un tentato furto.

