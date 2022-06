Dopo una lite le ruba il cellulare: denunciato

I carabinieri della stazione di Voltri, dopo accertamenti, hanno denunciato a piede libero per rapina un 48enne, genovese, incensurato.

L'uomo, al culmine di una lite scaturita per futili motivi per una 44enne originaria dell'Ecuador in via Don Giovanni Verità, nei pressi della vecchia stazione ferroviaria, aveva rubato il telefono cellulare della donna.

I militari, dopo la denuncia, sono riusciti a risalire all'uomo e hanno ricostruito i fatti, denunciandolo.