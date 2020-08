Litigano e lei chiede aiuto, sul tavolo tre piste di cocaina

Intorno alle 5 di sabato 1 agosto 2020 una volante è intervenuta in via Girolamo da Santo Stefano a Sestri Ponente presso l'abitazione di una coppia dopo che alcuni vicini avevano sentito la donna chiedere aiuto.

Ad aprire la porta è stata la 28enne, infastidita dalla presenza dei poliziotti, che però hanno avvertito un forte odore di cannabis e, una volta all'interno, hanno trovato un pezzo di hashish (8 grammi circa), tre piste di cocaina pronte all'uso (3 grammi), una piantina di marijuana e un bilancino di precisione.

Durante la perquisizione sono stati anche rinvenuti sei cellulari, un tablet e un a collana in oro di cui la coppia non ha saputo indicare la provenienza. La 28enne genovese e il 24enne marocchino sono stati denunciati per minacce a pubblico ufficiale, ricettazione e detenzione di stupefacente ai fini dello spaccio.